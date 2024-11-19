Виконавча рада Вердера ухвалила рішення покинути соціальну медіа-платформу Твіттер, інформує офіційний сайт бременського клубу. "Музиканти" висловили незгоду з політикою Ілона Маска.

Знаменитий німецький клуб закрив акаунт у Твіттері – він протестує проти політики Ілона Маска

"Після того, як Ілон Маск придбав платформу, мові ненависті, ворожості до меншин, праворадикальним постам і теоріям змови було дозволено поширюватися з неймовірною швидкістю, прикриваючись свободою слова. Радикалізація платформи активно підживлюється особистими публікаціями Ілона Маска, які включають трансфобні та антисемітські коментарі, а також поширення конспірологічних наративів.

На платформі практично нічого не контролюється. Алгоритми і процеси ухвалення рішень в Твіттері абсолютно непрозорі. Ба більше, Ілон Маск використовує соціальну мережу як політичну зброю, що стало очевидним під час нещодавніх виборів у США.

Вердер займає чітку позицію проти ненависті, мови ворожнечі, дискримінації та виключення. Клуб пишається тим, що відстоює різноманітність, свободу і демократію, а також єдність і солідарність у суспільстві.

З огляду на нещодавню радикалізацію платформи для клубу було перейдено межу. Тому Вердер покидає Твіттер з негайним набуттям рішенням чинності та сподівається, що понад 600 тисяч підписників клубу приєднаються до нас на платформі Bluesky", – йдеться в повідомленні.

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