Черговим новачком став 29-річний Джессі Лінгард, інформує офіційний сайт "лісників". Хавбек отримав контракт на один сезон і футболку з номером 10.

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Лінгард є вихованцем академії МЮ, провівши в системі клубу 20 років – він приєднався до манкуніанців ще хлопчаком, а дебютував під керівництвом Луї ван Гала у 2014-му. У сезоні 2021/22 зіграв 22 матчі, забив 2 голи і віддав 1 асист. Загалом провів 232 поєдинки у складі першої команди (35 голів, 21 результативний пас). Виграв 4 трофеї – Лігу Європи, Кубок Англії, Кубок ліги і Суперкубок Англії.

Лінгард став одинадцятим літнім новачком Форест у міжсезоння, тобто готова ледь не повністю нова команда. У складі "лісників" є ще один вихованець МЮ – голкіпер Дін Хендерсон, якого взяли у оренду.

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