На минулих вихідних півзахисник Барселони Френкі де Йонг звинуватив каталонський клуб у спробі позбавитися його через витік конфіденційної інформації в ЗМІ. Як інформує Mundo Deportivo, тепер у складі Барселони з'явився ще один футболіст, який звинувачує клуб у подібній поведінці.

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Повідомляється, що це – лівий захисник команди Жорді Альба. Гравець відкрито виступив проти клубної політики, за якою клуб починає "топити" гравця, якщо той відмовляється погоджуватися на зниження зарплати.

Клубне правління Барселони спростовує інформацію про витік даних контрактів футболістів.

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