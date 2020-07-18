toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЕМ - УОТФОРД

"Другий Гармаш": Бабич застеріг Ігнатенка від наслідування скандальної екс-зірки Динамо

09:20 - Читать на русском
"Другий Гармаш": Бабич застеріг Ігнатенка від наслідування скандальної екс-зірки Динамо
Данило Ігнатенко (праворуч) / ФК Ворскла

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився думками щодо вилучення півзахисника Данила Ігнатенка в матчі проти полтавської Ворскли. Права на хавбека досі належать донецькому Шахтарю.

"Опорний півзахисник не має права отримувати такі прості картки. Вочевидь, маргарину ще не додалось у нього. Якщо цей футболіст, маючи такі дані, хоче грати в хороший футбол, а в нього все цього є, то йому потрібно трохи подорослішати, щоб це не був другий Гармаш, який постійно підводитиме свою команду, де б він не грав.

Ворскла – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Я дуже сильно розчарований його діями. Навіть уявити собі не міг, що футболіст, виходячи на другий тайм, міг отримати червону картку. Адже я і мої помічники сказали йому, щоб він коректніше зіграв у єдиноборствах, оскільки вже висів на жовтій картці. Він нас підвів. І себе він підвів", – заявив Бабич у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, що в матчі 31-го туру УПЛ проти Ворскли Данило Ігнатенко був вилучений на старті другого тайму. Приазовці, зрештою, поступилися полтавцям (1:2).

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Зозуля посприяв достроковому камбеку в Прімеру – українець відзначився унікальним вчинком і вийшов за межі прірви
03:50
11487
Теги
Денис Денис Гармаш Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Данило Данило Ігнатенко Олександр Олександр Бабич
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
35
хв
Верона
18:15
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук