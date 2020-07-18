"Другий Гармаш": Бабич застеріг Ігнатенка від наслідування скандальної екс-зірки Динамо

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився думками щодо вилучення півзахисника Данила Ігнатенка в матчі проти полтавської Ворскли. Права на хавбека досі належать донецькому Шахтарю.

"Опорний півзахисник не має права отримувати такі прості картки. Вочевидь, маргарину ще не додалось у нього. Якщо цей футболіст, маючи такі дані, хоче грати в хороший футбол, а в нього все цього є, то йому потрібно трохи подорослішати, щоб це не був другий Гармаш, який постійно підводитиме свою команду, де б він не грав.

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Я дуже сильно розчарований його діями. Навіть уявити собі не міг, що футболіст, виходячи на другий тайм, міг отримати червону картку. Адже я і мої помічники сказали йому, щоб він коректніше зіграв у єдиноборствах, оскільки вже висів на жовтій картці. Він нас підвів. І себе він підвів", – заявив Бабич у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, що в матчі 31-го туру УПЛ проти Ворскли Данило Ігнатенко був вилучений на старті другого тайму. Приазовці, зрештою, поступилися полтавцям (1:2).

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