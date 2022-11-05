Верес на виїзді знищив Металіст 1925 у поєдинку 11-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу Металіст 1925 – Верес на "Футбол 24".

Верес заробив право на пенальті вже на 9 хвилині – Кльоц впевнено реалізував вирок арбітра. А на початку другої половини Лебеденко подвоїв перевагу рівнян, асистував йому Дахновський. Кучеров ударом з розвороту зробив рахунок розгромним, а на гол Ростислава Русина за Металіст 1925 результативно відповів Сергійчук.

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Таким чином, Верес набрав 17 пунктів та розташувався на 5 місці, а Металіст 1925 з 10 очками опинився на десятій сходинці.