Друга поспіль осічка на шляху до чемпіонства у відеоогляді матчу Торіно – Мілан
10:20 - Читать на русском
Мілан сенсаційно не зумів переграти Торіно (0:0) у 32-му турі Серії А. Дивіться відео найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
У попередньому турі "россонері" розійшлись миром з Болоньєю (0:0), а цього разу не змогли обіграти туринців у дуже рівному поєдинку з великою кількістю моментів.
Мілан не зумів переграти Торіно – друга поспіль суха нічия віддаляє від чемпіонства
Попри нічию Мілан залишився на першому сходинці, йому в спину дихає Інтер, який має на два очки менше й поєдинок в запасі. До кінця чемпіонату всього 6 турів.
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