Мілан сенсаційно не зумів переграти Торіно (0:0) у 32-му турі Серії А. Дивіться відео найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

У попередньому турі "россонері" розійшлись миром з Болоньєю (0:0), а цього разу не змогли обіграти туринців у дуже рівному поєдинку з великою кількістю моментів.

Мілан не зумів переграти Торіно – друга поспіль суха нічия віддаляє від чемпіонства

Попри нічию Мілан залишився на першому сходинці, йому в спину дихає Інтер, який має на два очки менше й поєдинок в запасі. До кінця чемпіонату всього 6 турів.