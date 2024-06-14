Друга ліга вперше з часу повномасштабного вторгнення буде розділеною на дві групи за географічним принципом, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

ПФЛ офіційно затвердила формат Першої ліги сезону 2024/25

Дві групи по 12 команд зіграють у 2 кола – 22 тури + 2 матчі плей-офф (1-ші та 2-гі місця груп).

Нововведенням також стануть матчі плей-офф безпосередньо у Другій лізі. Відбудуться додаткові фінальні матчі плей-офф за 1-ше та 3-тє місця. Переможець Другої ліги, який виграє фінальний матч між найкращими командами груп А та Б, переходить до Першої ліги напряму. Команда, що програла фінал, грає стиковий матч з 15-м місцем Першої ліги.

Переможець плей-офф за 3-тє місце грає стиковий матч з 14-м місцем Першої ліги. Команди, що посіли 1-ші та 2-гі місця у групах, грають два матчі – вдома і на виїзді (черговість визначається жеребкуванням). Додаткові матчі проводять команди, що гратимуть стикові матчі з командами Першої ліги ПФЛ.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 у Другій лізі стартували 15 команд, однак до фінішу прийшли лише 13 колективів (ВАСТ та МФК Металург-2 знялись з турніру).

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