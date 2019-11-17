Друга ліга: ВПК-Агро у доданий час вирвав перемогу над Чорноморцем-2 і очолив Групу Б

У неділю у Другій лізі відбувся поєдинок між Чорноморцем-2 та ВПК-Агро. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 21-й тур, група Б

Чорноморець-2 – ВПК-Агро – 1:2

Голи: Титаєвський, 43 – Дорошенко, 39 (пен.), 90+2 (пен.)

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У неділю, в рамках 21-го туру, у Другій лізі відбулась зустріч потенційного лідера групи Б з відвертим аутсайдером – ВПК-Агро завітав у гості до Чорноморця-2. Команди грали на рівних майже весь перший тайм, однак на 30-й хвилині господарі порушили правила у своєму штрафному і Дорошенко чітко реалізував пенальті. Ще до перерви "моряки" зусиллями Титаєвського зуміли відігратись і піти на перерву за нічийного рахунку.

Другий тайм минув у безкомпромісній боротьбі і все йшло до бойової нічиєї. Однак, на другій доданій хвилині гості здобули право на ще один одинадцятиметровий, який знову бездоганно виконав все той же Дорошенко.

Після цієї перемоги ВПК-Агро одноосібно очолив турнірну таблицю групи Б, набравши 48 очок, Чорноморець-2 з десятьма пунктами залишається останнім.

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