Друга ліга: ВПК-Агро очолив групу Б, тернопільська Нива знову втратила очки

Відбулися матчі 18 туру Другої ліги.

Друга ліга, 18 тур

Гірник – Енергія – 1:0

Гол: Григорик, 45+1 (пен.).

Чорноморець-2 – Альянс – 1:5

Голи: Плохотнюк, 64 – Приходько, 31, Шарай, 54 (пен.), 90+2, Загинайлов, 54, Гаврас, 71.

ВПК-Агро – Кристал – 2:0

Голи: Сидоренко, 7 (пен.), Соколянський, 89.

Реал Фарма – Нікополь – 0:2

Голи: Мандровський, 2, Молочко, 68.

Енергія оштрафована на 25 тисяч гривень через пластикову пляшку

Буковина – Калуш – 1:2

Голи: Іванченко, 84 – Габріель, 53, Савошко, 90.

Нива Тернопіль – Верес – 0:0

Ужгород – Нива Вінниця – 0:2

Голи: Брижчук, 73, 75.

Матчі Діназ – Поділля та Авангард-2 – Таврія – перенесено.

В групі А тернопільська Нива знову втратила очки, не зумівши вдома обіграти Верес. "Зелено-жовті" не перемагають вже протягом чотирьох матчів, тому в турнірній таблиці до них впевнено наближається Калуш, який у звітному турі вирвав перемогу в Чернівцях у матчі з місцевою Буковиною. Також відзначимо дещо несподівану перемогу вінницької Ниви в Ужгороді.

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В групі Б лідерство захопив ВПК-Агро, який в домашньому матчі здолав свого прямого конкурента – херсонський Кристал. Альянс, який в турнірній таблиці йде на третьому місці, розгромив Чорноморець-2. Нікополь обіграв Реал Фарма і продовжив свою переможну серію, яка триває вже чотири матчі.