Друга ліга: ВПК-Агро очолив групу Б, тернопільська Нива знову втратила очки

Відбулися матчі 18 туру Другої ліги.
Друга ліга, 18 тур
Гірник – Енергія – 1:0
Гол: Григорик, 45+1 (пен.).
Чорноморець-2 – Альянс – 1:5
Голи: Плохотнюк, 64 – Приходько, 31, Шарай, 54 (пен.), 90+2, Загинайлов, 54, Гаврас, 71.
ВПК-Агро – Кристал – 2:0
Голи: Сидоренко, 7 (пен.), Соколянський, 89.
Реал Фарма – Нікополь – 0:2
Голи: Мандровський, 2, Молочко, 68.
Енергія оштрафована на 25 тисяч гривень через пластикову пляшку
Буковина – Калуш – 1:2
Голи: Іванченко, 84 – Габріель, 53, Савошко, 90.
Нива Тернопіль – Верес – 0:0
Ужгород – Нива Вінниця – 0:2
Голи: Брижчук, 73, 75.
Матчі Діназ – Поділля та Авангард-2 – Таврія – перенесено.
В групі А тернопільська Нива знову втратила очки, не зумівши вдома обіграти Верес. "Зелено-жовті" не перемагають вже протягом чотирьох матчів, тому в турнірній таблиці до них впевнено наближається Калуш, який у звітному турі вирвав перемогу в Чернівцях у матчі з місцевою Буковиною. Також відзначимо дещо несподівану перемогу вінницької Ниви в Ужгороді.
Фанати вінницької Ниви змусили своїх гравців зняти футболки прямо на полі
В групі Б лідерство захопив ВПК-Агро, який в домашньому матчі здолав свого прямого конкурента – херсонський Кристал. Альянс, який в турнірній таблиці йде на третьому місці, розгромив Чорноморець-2. Нікополь обіграв Реал Фарма і продовжив свою переможну серію, яка триває вже чотири матчі.