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Друга ліга: Верес здолав Буковину, Тернопіль переміг у дербі Нив, Полісся поступилось Поділлю

20:28 345 Читать на русском
Друга ліга: Верес здолав Буковину, Тернопіль переміг у дербі Нив, Полісся поступилось Поділлю
Верес – Буковина / Фото з відкритих джерел

Відбулись поєдинки 9-го туру Другої ліги України.

Друга ліга, 9-й тур

Таврія-Сімферополь – Реал-Фарма – 1:0

Гол: Кушнір, 38

Чайка – Діназ – 0:0

Енергія – Кристал – 1:3

Голи: Зінатуллін, 52 – Барладим, 29, Апостолюк, 42, 84

Альянс – Гірник – 3:2

Голи: Суліман, 45, Шарай, 53, 68 (пен.) – Гоменко, 43, Гвоздевич, 71

Верес – Буковина – 2:0

Голи: Соломка, 11 (пен.), Мисик, 44

Нива В. – Нива Т. – 0:1

Гол: Проців, 5

Нікополь – Миколаїв-2 – 1:1

Голи: Богданов, 65 – Зарічнюк, 12

Поділля – Полісся – 1:0

Гол: Муляр, 52

Перша ліга: Рух знищив ОПФК Черкащину та очолив турнірну таблицю, Миколаїв відвантажив 6 голів Кремню

Турнірна таблиця Другої ліги за посиланням.

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