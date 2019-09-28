Друга ліга: Верес розтрощив Поділля, Таврія у дербі поступилась Кристалу

У матчі 12 туру Другої ліги Верес на своєму полі розбив Поділля, тоді як Таврія у херсонському дербі поступилась Кристалу.

Друга ліга, 12 тур

ВПК-Агро – Реал Фарма – 3:1

Голи: Алексанов, 53, Яременко, 65, Сидоренко, 75 – Поліщук, 10

Таврія – Кристал – 1:2

Голи: Макарченко, 11 – Малиш, 50, Барладим, 79

Нікополь – Енергія – 0:0

Верес – Поділля – 5:0

Голи: Шестаков, 8, Яременко, 37, 66, Соломка, 40, 75

Чайка – Калуш 1:0

Гол: Жиколь, 66

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Верес у матчі 12 туру Другої ліги вдома приймав Поділля з Хмельницького. Вже у першому таймі рівненці відвантажили гостям 3 м'яч, а по перерві Яременко та Соломка оформили по дублю і довели рахунок до дуже непристойного. Верес після цього розгрому набрав 20 очок і піднявся на 3 сходинку в турнірній таблиці групи А, у Поділля 18 очок і 4 позиція.

Таврія у Бериславі приймала Кристал. Вже у першому таймі кримчани повели в рахунку після влучного удару Макарченка, але по перерві Малиш та Барладим перевернули хід зустрічі. Таврія після 12 турів набрала 9 очок і перебуває на 8 позиції в групі Б, а Кристал лідирує, маючи в активі 28 очок.

Турнірну таблицю ви можете переглянути за посиланням.