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Друга ліга: Верес розійшовся миром з Калушем, тернопільська Нива перемогою закріпилась на першому місці

19:43 257 Читать на русском
Друга ліга: Верес розійшовся миром з Калушем, тернопільська Нива перемогою закріпилась на першому місці
Нива Т закріпилась на першому місці Другої ліги / Фото ФК Нива Т

Відбулись матчі 11-го туру Другої ліги України.

Друга ліга, 11-й тур

Оболонь-2 – Нива Тернопіль – 1:2

Голи: Степаненко, 90 (пен.) – Хохлов, 74, Волохатий, 83

Верес – Калуш – 1:1

Голи: Яременко, 17 – Танчин, 88

Таврія-Сімферополь – Миколаїв-2 – 0:2

Голи: Зарічнюк, 6, 30

Ужгород – Діназ – 2:4

Голи: Пуканич, 16, Пасічник, 45 – Бриженко, 14, Терещенко, 34, Корешков, 48, Авдалян, 74

Фанати вінницької Ниви змусили своїх гравців зняти футболки прямо на полі

Результати інших матчів туру за посиланням.

Дізнатись ситуацію у турнірній таблиці Другої ліги можна тут.

blog_ava
Фанати вінницької Ниви змусили своїх гравців зняти футболки прямо на полі
09:15
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Теги
Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Верес Верес Калуш Калуш Миколаїв-2 Миколаїв-2 Діназ Діназ Оболонь-2 Оболонь-2 Ужгород Ужгород
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