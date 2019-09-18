Друга ліга: Верес поступився Поліссю, Нива Т несподівано втратила очки в матчі з Ужгородом

Відбулися чергові матчі 10-го туру Другої ліги України.
Друга ліга, 10-й тур
Діназ – Нива В – 2:1
Голи: Ічанський, 63, Гарбар, 90+4 – Загорулько, 79
Буковина – Чайка – 2:1
Голи: Крашневський, 49, Палагнюк, 58 – Тименко, 79
Полісся – Верес – 2:0
Голи: Семчук, 32, Галенков, 85
Калуш – Поділля – 5:2
Голи: Легкий, 16, Кохман, 19, Лаврук, 59, 76, Габріель, 82 – Каверін, 86, Воловик, 89 (пен.)
ВПК-Агро – Чорноморець 2 – 4:0
Голи: Будняк, 15, Шарко, 55, Дорошенко, 68, Соколянський, 76
Кристал – Нікополь – 3:0
Голи: Мартян, 5, Жовтюк, 55, Корякін, 85
Реал Фарма – Авангард-2 – 2:1
Голи: Поліщук, 69, 90 (пен) – Клюєв, 58
Гірник – Таврія – 3:0
Голи: Бука, 57, 90+2, Прялкін, 88
Миколаїв-2 – Альянс – 0:3
Голи: Анцибор, 2, 33, Шевченко, 56
Вилучення: Сурженко, 76 (Миколаїв-2)
Нива Т – Ужгород – 0:0
Поділля неочікувано втратило очки у матчі з Калушем і поступилося другим місцем групи А, на яке піднялось Полісся. Житомиряни впевнено розібралися з рівненським Вересом і тепер йдуть вслід за Нивою. Тернопільці також не змогли уникнути проблем з Ужгородом і втратили шанс закріпитися на вершині турнірної таблиці.
А от у лідера групи В Кристала гра була простою – розгром Нікополя з рахунком 3:0. Турнірна таблиця чемпіонату за посиланням.
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