Друга ліга: Верес поступився Поліссю, Нива Т несподівано втратила очки в матчі з Ужгородом

Відбулися чергові матчі 10-го туру Другої ліги України.

Друга ліга, 10-й тур

Діназ – Нива В – 2:1

Голи: Ічанський, 63, Гарбар, 90+4 – Загорулько, 79

Буковина – Чайка – 2:1

Голи: Крашневський, 49, Палагнюк, 58 – Тименко, 79

Полісся – Верес – 2:0

Голи: Семчук, 32, Галенков, 85

Калуш – Поділля – 5:2

Голи: Легкий, 16, Кохман, 19, Лаврук, 59, 76, Габріель, 82 – Каверін, 86, Воловик, 89 (пен.)

ВПК-Агро – Чорноморець 2 – 4:0

Голи: Будняк, 15, Шарко, 55, Дорошенко, 68, Соколянський, 76

Кристал – Нікополь – 3:0

Голи: Мартян, 5, Жовтюк, 55, Корякін, 85

Реал Фарма – Авангард-2 – 2:1

Голи: Поліщук, 69, 90 (пен) – Клюєв, 58

Гірник – Таврія – 3:0

Голи: Бука, 57, 90+2, Прялкін, 88

Миколаїв-2 – Альянс – 0:3

Голи: Анцибор, 2, 33, Шевченко, 56

Вилучення: Сурженко, 76 (Миколаїв-2)

Нива Т – Ужгород – 0:0

Поділля неочікувано втратило очки у матчі з Калушем і поступилося другим місцем групи А, на яке піднялось Полісся. Житомиряни впевнено розібралися з рівненським Вересом і тепер йдуть вслід за Нивою. Тернопільці також не змогли уникнути проблем з Ужгородом і втратили шанс закріпитися на вершині турнірної таблиці.

А от у лідера групи В Кристала гра була простою – розгром Нікополя з рахунком 3:0. Турнірна таблиця чемпіонату за посиланням.

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