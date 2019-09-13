Друга ліга: Ужгород впевнено переграв Оболонь-Бровар-2

У матчі 9 туру Другої ліги Ужгород на своєму полі розібрався з резервною командою Оболоні-Бровар.

Друга ліга. Група А, 9 тур

Ужгород – Оболонь-Бровар-2 – 3:1

Голи: Пуканич, 42, Дрозд, 62, Машталір, 68 – Пучковський, 23

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Ужгород у рамках 9 туру Другої ліги вдома приймав Оболонь-Бровар-2. Резервна команда "пивоварів" відкрила рахунок на 23-й хвилині влучним ударом Пучковського. Закарпатці відігрались під кінець тайму. Свій 3-й гол у нинішньому сезоні забив колишня зірка УПЛ Адріан Пуканич.

По перерві Дрозд вивів господарів уперед, а Машталір також забив свій 3-й гол у нинішній кампанії. У підсумку, Ужгород здобув впевнену перемогу і набрав 10 очок, піднявшись на 6 сходинку в турнірній таблиці групи А, Оболонь-Бровар-2 залишилась із 8 пунктами, перебуваючи на 8 позиції.

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