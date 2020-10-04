Друга ліга 2020/21, 5-й тур

Ужгород – Нива В – 2:1

Голи: Пуканич, 59, 76 – Підопригора, 85

Епіцентр – Чайка – 1:1

Голи: Буй, 2 – Сафіханов, 47

Нікополь – Дніпро Черкаси – 0:0

Вилучення: Молоков, 61 (Дніпро)

Перемога – Черкащина – 1:1

Голи: Пилипенко, 54 – Долгий, 59

Таврія-Сімферополь – Кривбас – матч перенесений

Ужгород став єдиним клубом чемпіонату, який зумів здобути перемогу в цей ігровий день. Головним героєм став Адріан Пуканич, який свого часу грав у складі збірної України – півзахисник відзначився дублем. Нива відповіла голом Підопригори наприкінці зустрічі, однак не змогла зачепитись за нічию. Епіцентр та Чайка розійшлись миром. Господарі вийшли вперед вже на 2 хвилині завдяки голу Буя, однак Сафіханов на початку другої половини встановив остаточний рахунок.

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Перемога та Черкащина зіграли з таким самим рахунком. Пилипенко на 54 хвилині вивів господарів вперед у рахунку, однак Долгий вже за 5 хвилин вирівняв положення. А Нікополь та черкаське Дніпро завершили матч без забитих м'ячів. Єдине, чим запам'ятався матч – вилучення Молокова, проте Нікополь не скористався чисельною перевагою. Ще один матч – Таврія-Сімферополь – Кривбас – перенесений через масове зараження COVID-19 у команді з Кривого Рогу.

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