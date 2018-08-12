toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ КАРПАТИ - ЗОРЯ

Друга ліга: тернопільська Нива обіграла Минай

19:05 110 Читать на русском
Друга ліга: тернопільська Нива обіграла Минай
Друга ліга: тернопільська Нива обіграла Минай

Нива Тернопіль зуміла здобути мінімальну перемогу в гольовому поєдинку з Минаєм.

Тернопільська Нива приймала Минай в 4 турі Другої ліги.

Господарі швидко вийшли вперед, але Минай зумів відновити статус-кво. Втім, Нива незабаром знову вийшла вперед.

Президент ФК Реал Фарма став найбільш віковим футболістом в історії українського футболу – він грає зі своїм сином

У другому таймі команди обмінялися голами, матч закінчився з рахунком 3:2 на користь господарів.

Минай має в активі 6 очок і перебуває на 3 місці групи А, Нива із 4 пунктами поки що на 9 позиції.

Друга ліга, 4 тур

Нива Тернопіль – Минай – 3:2

Голи: Литовченко, 14, 65, Олексієнко, 24 – Гегедош, 22 (пен.), Шпак, 90+3

Друга ліга4 турТернопільский міський стадіон (Тернопіль)

Нива Тернопіль - Минай: Неділя 12 серпня 2018

Нива Тернопіль
Матч завершено
3 : 2
Минай
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Минай Минай Нива Тернопіль - Минай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Чорноморець
19:30
Десна
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук