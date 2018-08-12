Друга ліга: тернопільська Нива обіграла Минай

Нива Тернопіль зуміла здобути мінімальну перемогу в гольовому поєдинку з Минаєм.

Тернопільська Нива приймала Минай в 4 турі Другої ліги.

Господарі швидко вийшли вперед, але Минай зумів відновити статус-кво. Втім, Нива незабаром знову вийшла вперед.

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У другому таймі команди обмінялися голами, матч закінчився з рахунком 3:2 на користь господарів.

Минай має в активі 6 очок і перебуває на 3 місці групи А, Нива із 4 пунктами поки що на 9 позиції.

Друга ліга, 4 тур

Нива Тернопіль – Минай – 3:2

Голи: Литовченко, 14, 65, Олексієнко, 24 – Гегедош, 22 (пен.), Шпак, 90+3