МФК Металург розібрався з Перемогою в 15-му турі Другої ліги. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Друга ліга, група Б. 15 тур

Перемога – МФК Металург – 1:2

Голи: Сердюк, 99 – Сидоров, 20, Крапивний, 40

Запорізька команда претендує на вихід у Першу лігу. На момент початку гри Металург йшов третім, маючи 26 очок. Перемога, яка представляє Дніпро, посідала шосте місце (14 пунктів).

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Перший тайм склався вдало для гостей – вже на 20-й хвилині вони повели в рахунку. Помилка захисників Перемоги поблизу власного штрафного призвела до втрати м'яча. Олексій Сидоров метрів з 13-ти прошив голкіпера. Ще до перерви Металург забив і другий гол. Дмитро Крапивний отримав м'яч після вкидання аута і з-за меж штрафного божевільною гарматою вразив дальню дев'ятку! Якщо в сітці воріт мешкав павучок – шансів вижити в нього не було.

Втім, в дебюті другої половини гри Перемога скоротила відставання. Голкіпер Металурга Ярослав Котляров не втримав м'яч після подачі зі штрафного, а Родіон Сердюк вразив вже порожні ворота.

Більше забитих м'ячів не було. МФК Металург набрав 29 пунктів і повернув собі друге місце, обійшовши Кривбас. Перемога залишилася шостою.

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