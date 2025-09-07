Відбулись матчі 7-го туру Другої ліги. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга, 7-й тур

Група A

Нива Вінниця – Реал-Фарма – 3:0

Голи: Загорулько, 2, 9, Євтіхов, 29

Вилучення: Щербак, 64 (Реал-Фарма)

Вільхівці – Скала 1911 – 0:5

Голи: Жуміга, 23, Лісовик, 26, Гаркавенко, 44, Мердєєв, 56, Мацієвський, 73

Вилучення: Нємчанінов, 22 – Лук'янченко, 88

Нива Тернопіль-2 – Буковина-2 – 1:0

Гол: Бац, 31

Куликів-Білка – Ужгород – 4:1

Голи: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (пен.), Шарабура, 50, Квасний, 64 – Емере, 71

Група B

Колос-2 – Ребел – 1:0

Гол: Канаєв, 48

Лівий Берег-2 – Гірник-Спорт – 3:0

Голи: Венделл, 45, Міщенко, 81, Пасічний, 87

Локомотив – Пенуел – 5:0

Голи: Мордас, 4, Мочевінський, 41, Лях, 76, Монастіч, 82, Сахненко, 90+2

Друга ліга: екс-зірка Динамо переможним асистом допоміг зберегти лідерство, трилер Реал-Фарми та Вільхівців

В групі A вінницька Нива впевнено здолала Реал-Фарму завдяки дублю Загорулька. Ще один м'яч забив Євтіхов, зафіксувавши впевнену перемогу вінничан у більшості після вилученняя Щербака.

Скала 1911 у матчі з двома вилученнями знищила Вільхівці з рахунком 5:0. Одну з червоних карток отримав Дмитро Нємчанінов, відомий за виступами в Волині, Олімпіку та інших клубах УПЛ.

В матчі двох дублів Нива-2 мінімально здолала Буковину-2 завдяки голу Мар'яна Баца. Завдяки цьому тернополяни вирвались на першу сходинку в турнірній таблиці групи A.

Куликів-Білка натомість опустила Ужгород на останнє місце, розгромивши закарпатців з рахунком 4:1.

В групі B Колос-2 продовжив свій потужний старт сезону, здолавши Ребел – 1:0. Тепер і в ковалівців, і в киян однакова кількість очок – по 15. Щоправда в Колоса-2 є матч в запасі, тому вони можуть одноосібно очолити таблицю після наступного матчу.

Лівий Берег-2 завдав розгрому Гірник-Спорту (3:0), наблизившись до групи лідерів.

А сенсаційний Локомотив, який вибив у Кубку України Колос, тепер знищив у чемпіонаті криворізький Пенуел з рахунком 5:0. Кияни вийшли на шосте місце, тоді як Пенуел передостанній в групі B.

Друга ліга: хет-трик Волошина приніс перемогу команді Рибалки та Гармаша, Полісся-2 розбило дубль Ниви Т