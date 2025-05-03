Відбулись одразу кілька матчів 16-го туру Другої ліги, в яких визначився і чемпіон третьої за силою першості України. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2024/25, 16-й тур

Група А

Вільхівці – Куликів-Білка – 3:0

Голи: Панасенко, 35, (пен.), Шестаков, 37, 63

Пробій – Полісся-2 – 3:1

Голи: Радульський, 2, Дриган, 55, Харук, 63 – Авраменко, 53

Реал Фарма – Рух-2 – 0:0

Група Б

Гірник-Спорт – Нива В – 1:0

Гол: Катерінка, 33

У групі А Пробій офіційно став чемпіоном, ставши недосяжним за 2 тури до кінця першості. Все вирішила перемога над дублем Полісся. Вже на 2-й хвилині команда з Городенки повела в рахунку завдяки голу Радульського. У другому таймі Авраменко зрівняв рахунок, але Дриган та Харук своїми м'ячами принесли перемогу Пробію, гарантувавши перше місце.

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Вільхівці у своєму матчі розбили Куликів-Білку, відірвавшись від дна таблиці. А Рух-2 розписав безгольову нічию з Реалом Фармою, залишившись другим у таблиці за 2 тури до кінця чемпіонату. А в групі Б Гірник-Спорт наблизився до групи лідерів, обігравши винницьку Ниву.