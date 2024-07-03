Ужгород отримав право зіграти у Другій лізі, повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко у коментарі Tribuna.

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Закарпатці, які у сезоні 2021/22 були представлені у Першій лізі, призупинили свої виступи після російської агресії. Клуб відновив діяльність і хотів стартувати у Другій лізі, але Комітет атестації клубів УАФ не видав їм атестат на участь у сезоні 2024/25. Така сама доля спіткала і одеський Титан.

Обидва клуби в середині червня подали апеляції і напередодні отримали рішення. Ужгороду вдалось виграти справу і повернутися у професійні змагання. Натомість Титан зазнав фіаско і не братиме участі у чемпіонаті. Наступного тижня (9-10 липня) планують провести жеребкування – до того часу мав би бути остаточний список учасників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Другій лізі візьмуть участь 23 клуби, які будуть розділені на дві підгрупи за регіональним принципом. Базовий день початку змагань – 5 серпня.

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