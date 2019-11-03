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Друга ліга: Полісся повернуло собі лідерство, Альянс знищив Реал Фарму

16:55 161 Читать на русском
Друга ліга: Полісся повернуло собі лідерство, Альянс знищив Реал Фарму
Друга ліга: Полісся повернуло собі лідерство, Альянс знищив Реал Фарму

Відбулися три недільні матчі чергового туру української Другої ліги.

 

Друга ліга, 19 тур

Калуш – Полісся – 0:2

Голи: Притиковський, 33, Боровець, 45

Нікополь – Гірник – 0:0

Альянс – Реал Фарма – 5:0

Голи: В. Шарай, 2, 31, Сидоренко, 33, С. Шарай, 57, Піднебенной, 70 (пен.)

Полісся повернуло собі першу сходинку групи А, яку вчора (2 листопада) захопив Верес. Житомирська команда провела ударну кінцівку першого тайму у гостьовому матчі проти Калуша і забезпечила собі легкі три очки.

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У групі В першими зіграли Нікополь та Гірник, однак потішити глядачів бодай одним голом не змогли – 0:0. Компенсувати брак забитих м'ячів вирішив Альянс, який надупевнено розібрався з Реал Фармою. Особливо старався хавбек господарів Владислав Шарай, у активі якого дубль.

Турнірна таблиця Другої ліги

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Нікополь - Гірник Альянс - Реал Фарма Гірник Гірник Реал Фарма Реал Фарма Друга ліга Нікополь Нікополь Калуш Калуш Полісся Полісся Альянс Альянс Калуш - Полісся
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