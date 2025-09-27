Друга ліга: Полісся-2 зазнало першої поразки в сезоні, але зберегло лідерство, Реал Фарма знову програв
У суботу, 27 вересня, відбулись чергові матчі 10-го туру Другої ліги України. Результати та звіт поєдинків читайте в цій новині на "Футбол 24".
Друга ліга 2025/26, 10-й тур
Група А
Реал Фарма – Атлет – 0:2
Голи: Пресич, 12, Мовчан, 85
Буковина-2 – Полісся-2 – 1:0
Гол: Савін, 72
На суботу були заплановані два матчі групи А. В першому з них Атлет на виїзді впевнено здолав Реал Фарму, яка не знає смаку перемог вже в дев'яти турах. Перший гол забив Пресич уже на 12-й хвилині, замкнувши класний навіс з правого флангу. А наприкінці гри Данило виступив у ролі асистента, віддавши на хід Мовчану, який у дотик перекинув голкіпера – перемога Атлета з рахунком 2:0!
А дубль Полісся неочікувано поступився Буковині-2. Хоча гра тривалий час була нічийною – обидві команди не могли забити. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 72-й хвилині: Савін вирішив пробити з лінії штрафного та влучив у дальній кут. Ця поразка стала першою в сезоні для Полісся-2.
Навіть попри невдачу дубль Полісся залишився першим в турнірній таблиці з 18 очками в активі (стільки ж у Самбір-Ниви-2, яка має значно гіршу різницю м'ячів). Буковина-2 з 13 пунктами піднялась на 6 позицію. Атлет після перемоги над Реал Фармою набрав 12 балів та розташувався на сьомій сходинці, а от команда з Одеси залишилась останньою з 1 очком в активі.
