Друга ліга 2025/26, 10-й тур

Група А

Реал Фарма – Атлет – 0:2

Голи: Пресич, 12, Мовчан, 85

Буковина-2 – Полісся-2 – 1:0

Гол: Савін, 72

На суботу були заплановані два матчі групи А. В першому з них Атлет на виїзді впевнено здолав Реал Фарму, яка не знає смаку перемог вже в дев'яти турах. Перший гол забив Пресич уже на 12-й хвилині, замкнувши класний навіс з правого флангу. А наприкінці гри Данило виступив у ролі асистента, віддавши на хід Мовчану, який у дотик перекинув голкіпера – перемога Атлета з рахунком 2:0!

А дубль Полісся неочікувано поступився Буковині-2. Хоча гра тривалий час була нічийною – обидві команди не могли забити. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 72-й хвилині: Савін вирішив пробити з лінії штрафного та влучив у дальній кут. Ця поразка стала першою в сезоні для Полісся-2.

Навіть попри невдачу дубль Полісся залишився першим в турнірній таблиці з 18 очками в активі (стільки ж у Самбір-Ниви-2, яка має значно гіршу різницю м'ячів). Буковина-2 з 13 пунктами піднялась на 6 позицію. Атлет після перемоги над Реал Фармою набрав 12 балів та розташувався на сьомій сходинці, а от команда з Одеси залишилась останньою з 1 очком в активі.

