Друга ліга: Поділля здолало Чернігів з неймовірним автоголом, хет-трик та асист Деди приніс перемогу Карпатам Галич
У суботу, 7 листопада, пройшли 4 поєдинки 10 туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат України. Друга ліга, 10 тур
Волинь-2 – Оболонь-2 – 1:1
Голи: Богомаз, 47 – Сичевський, 22
Чернігів – Поділля – 0:3
Голи: Салбак, 4, Мчедлвішвілі, 17 (авт), Костенко, 90+3
Карпати Галич – Нива Вінниця – 4:2
Голи: Деда, 19, 40, 69, Мердєєв, 90 – Костюк, 6, Підопригора, 90+1
ОПФК Черкащина – Балкани – 2:1
Голи: Долінський, 76, Сулейман, 90+1 – Платунов, 66
Нереалізований пенальті: Кунья де Олівейра, 34 (Балкани)
Волинь-2 у Луцьку приймала Оболонь-2. Гості забили в середині першого тайму. Дмитро Січевський розкішним ударом вразив дев'ятку воріт господарів. Щоправда, трішки допоміг рикошет. Луцька команда відігралася одразу по перерві – навіть коментатор поєдинку не встиг на відновлення гри, явно не очікувавши такого розвитку подій. Автором забитого м'яча став Богомаз. Більше забитих м'ячів не було – обидві команди розмістилися в другій половині таблиці.
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Поєдинок Чернігів – Поділля, який проходив у Києві, розпочався вкрай невдало для номінальних господарів. Вже на 4-й хвилині Фаді Салбак вдало зіграв на добиванні та вивів Поділля вперед. Незабаром Чернігів організував надзвичайно курйозний м'яч у власні ворота. Мчедлішвілі порушив неписане правило – не віддавати воротарю в площину воріт. Кіпер не був готовим до такого, як наслідок – 0:2. На останніх секундах гри гості забили втретє, реалізувавши контратаку. Костенко після помилки кіпера забивав вже у порожні ворота. Поділля продовжує перебувати у топ-3 групи А (19 очок), а Чернігів залишився 8-м (8 пунктів).
Карпати Галич приймали Ниву Вінницю. Гості, які набрали лише 3 очки, відзначилися вже в дебюті гри – Костюк класним пострілом вразив дальній кут. Пропущений гол не знітив господарів – ще до перерви Ярослав Деда оформив дубль, двічі скориставшись невдалими діями захисників та воротаря гостей. У другому таймі той-таки Деда оформив хет-трик, до якого додав ще й асист, хоча міг забивати й сам. Втім, гості ще встигли скоротити відставання – у підсумку, 4:2. У команди Романа Гнатіва 20 очок – стільки ж має Епіцентр, матч якого перенесено.
Черкащина та Балкани зустрічалися на поле останніх. На 34-й хвилині команда з Одеської області не забила пенальті – як виявилося, це був найкращий момент до перерви. Його змарнував де Олівейра, який і заробив право на 11-метровий. Черкащину врятувала стійка. У другому таймі все ж пішли голи – спершу Платунов ефектно розібрався у штрафному та вразив дальній кут, а Черкащина відігралася після кутового. Вже у компенсований час номінальні господарі забили вдруге. 2:1 – Балкани перебувають у другому десятку, а команда з Черкас наразі 5-та.