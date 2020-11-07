Чемпіонат України. Друга ліга, 10 тур

Волинь-2 – Оболонь-2 – 1:1

Голи: Богомаз, 47 – Сичевський, 22

Чернігів – Поділля – 0:3

Голи: Салбак, 4, Мчедлвішвілі, 17 (авт), Костенко, 90+3

Карпати Галич – Нива Вінниця – 4:2

Голи: Деда, 19, 40, 69, Мердєєв, 90 – Костюк, 6, Підопригора, 90+1

ОПФК Черкащина – Балкани – 2:1

Голи: Долінський, 76, Сулейман, 90+1 – Платунов, 66

Нереалізований пенальті: Кунья де Олівейра, 34 (Балкани)

Волинь-2 у Луцьку приймала Оболонь-2. Гості забили в середині першого тайму. Дмитро Січевський розкішним ударом вразив дев'ятку воріт господарів. Щоправда, трішки допоміг рикошет. Луцька команда відігралася одразу по перерві – навіть коментатор поєдинку не встиг на відновлення гри, явно не очікувавши такого розвитку подій. Автором забитого м'яча став Богомаз. Більше забитих м'ячів не було – обидві команди розмістилися в другій половині таблиці.

Друга ліга: Метал завдяки двом пенальті обіграв головного конкурента, Карпати розгромно програли Діназу

Поєдинок Чернігів – Поділля, який проходив у Києві, розпочався вкрай невдало для номінальних господарів. Вже на 4-й хвилині Фаді Салбак вдало зіграв на добиванні та вивів Поділля вперед. Незабаром Чернігів організував надзвичайно курйозний м'яч у власні ворота. Мчедлішвілі порушив неписане правило – не віддавати воротарю в площину воріт. Кіпер не був готовим до такого, як наслідок – 0:2. На останніх секундах гри гості забили втретє, реалізувавши контратаку. Костенко після помилки кіпера забивав вже у порожні ворота. Поділля продовжує перебувати у топ-3 групи А (19 очок), а Чернігів залишився 8-м (8 пунктів).

Карпати Галич приймали Ниву Вінницю. Гості, які набрали лише 3 очки, відзначилися вже в дебюті гри – Костюк класним пострілом вразив дальній кут. Пропущений гол не знітив господарів – ще до перерви Ярослав Деда оформив дубль, двічі скориставшись невдалими діями захисників та воротаря гостей. У другому таймі той-таки Деда оформив хет-трик, до якого додав ще й асист, хоча міг забивати й сам. Втім, гості ще встигли скоротити відставання – у підсумку, 4:2. У команди Романа Гнатіва 20 очок – стільки ж має Епіцентр, матч якого перенесено.

Черкащина та Балкани зустрічалися на поле останніх. На 34-й хвилині команда з Одеської області не забила пенальті – як виявилося, це був найкращий момент до перерви. Його змарнував де Олівейра, який і заробив право на 11-метровий. Черкащину врятувала стійка. У другому таймі все ж пішли голи – спершу Платунов ефектно розібрався у штрафному та вразив дальній кут, а Черкащина відігралася після кутового. Вже у компенсований час номінальні господарі забили вдруге. 2:1 – Балкани перебувають у другому десятку, а команда з Черкас наразі 5-та.