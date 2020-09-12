Друга ліга: Поділля завдяки голу Каверіна вирвалося в лідери, Буковина здолала Чайку, Карпати Галич знову зіграли внічию
Друга ліга України 2020/21 набирає обертів. Результати другого туру читайте на "Футбол 24".
Друга ліга 2020/21, 2 тур
Група А
Нива Вінниця – Оболонь-2 – 1:3
Голи: Громок, 2 – Мате, 37, Касімов, 52, 84
Поділля – Волинь-2 – 1:0
Гол: Каверін, 28
Карпати Галич – Рубікон – 0:0
Чернігів – Епіцентр – 0:1
Чайка – Буковина – 0:1
Гол: Палагнюк, 77
Група Б
Енергія – Таврія-Сімферополь – 0:2
Голи: Макарченко, 34, Масалов, 47
Черкащина – Дніпро Черкаси – 0:0
Поділля мінімально переграло Волинь-2 і стало лідером групи А зі стовідсотковими показниками після двох турів. Єдиний гол у зустрічі забив Віталій Каверін – екс-форвард Дніпра та Чорноморця ударом головою приніс хмельничанам перемогу.
Вінницька Нива розмістилася на іншому кінці турнірної таблиці. Поразка від Оболоні-2 відкинула команду на останнє місце. Буковина здолала Чайку, дунаєвецький Епіцентр успішно дебютував у Другій лізі, вирвавши перемогу над Черніговом, а Карпати Галич розписали мирову з Рубіконом.
У групі Б Таврія-Сімферополь обіграла Енергію, а в черкаському дербі суперники сильнішого не виявили.
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