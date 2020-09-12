Друга ліга 2020/21, 2 тур

Група А

Нива Вінниця – Оболонь-2 – 1:3

Голи: Громок, 2 – Мате, 37, Касімов, 52, 84

Поділля – Волинь-2 – 1:0

Гол: Каверін, 28

Карпати Галич – Рубікон – 0:0

Чернігів – Епіцентр – 0:1

Чайка – Буковина – 0:1

Гол: Палагнюк, 77

Група Б

Енергія – Таврія-Сімферополь – 0:2

Голи: Макарченко, 34, Масалов, 47

Черкащина – Дніпро Черкаси – 0:0

Поділля мінімально переграло Волинь-2 і стало лідером групи А зі стовідсотковими показниками після двох турів. Єдиний гол у зустрічі забив Віталій Каверін – екс-форвард Дніпра та Чорноморця ударом головою приніс хмельничанам перемогу.

Вінницька Нива розмістилася на іншому кінці турнірної таблиці. Поразка від Оболоні-2 відкинула команду на останнє місце. Буковина здолала Чайку, дунаєвецький Епіцентр успішно дебютував у Другій лізі, вирвавши перемогу над Черніговом, а Карпати Галич розписали мирову з Рубіконом.

У групі Б Таврія-Сімферополь обіграла Енергію, а в черкаському дербі суперники сильнішого не виявили.

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