Відбулись збори ПФЛ, на яких розглядались заявки команд на Другу лігу.

У третьому за силою дивізіоні України відбулось поповнення – одразу 12 команд долучились до турніру, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Карпати (Львів), Мукачево , ЛНЗ, Лівий Берег (Київ), Любомир (Ставище), АФСК Київ, СК Тростянець, ФК Суми, Скорук (Нікопольський район), СК Полтава, Вікторія Миколаївка і Вовчанськ.

Також про свій намір заявитись у Другу лігу повідомив МФК Миколаїв, хоча команда у минулому сезоні фінішувала 4-ю у Перші лізі.

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