Друга ліга: Перемога розтрощила Яруд у матчі з шедевральним голом та двома вилученнями
Перемога приймала Яруд у перенесеному поєдинку 12-го туру Другої ліги та здобула впевнену звитягу.
Перемога – Яруд – 3:0
Голи: Сердюк, 19, Пономаренко, 25, Радченко, 39
Вилучення: Мочевінський, 79 (Яруд), Лінкевич, 81 (Перемога)
Матч розпочався досить активно у виконанні обох команд, але відкрили відлік забитих м'ячів саме господарі. Зокрема, на допомогу прийшов кутовий, подачу з якого замкнув Сердюк. Про Родіона захисники Яруда зовсім забули у штрафному.
Друга ліга: Поділля зрівнялось з лідером, Кривбас познущався з Енергії, Діназ відібрав перемогу у Карпат Галич
Вже за кілька хвилин Пономаренко результативно завершив стрімку атаку лівим флангом. Поставив крапку у забивній 45-хвилинці Перемоги Радченко, шедеврально перекинувши голкіпера маріупольців. На другий тайм команди вийшли менше мотивованими на ворота, але більше – на боротьбу, що у підсумку конвертувалось у вилучення в складі обох колективів.
Перемога завдяки впевненому тріумфу (3:0) набрала 18 залікових балів та піднялась на 6 сходинку групи Б Другої ліги. Яруд, який мав у своєму активі 16 очок, залишився дев'ятим.
Відео гола Радченка: