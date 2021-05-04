Перемога – Яруд – 3:0

Голи: Сердюк, 19, Пономаренко, 25, Радченко, 39

Вилучення: Мочевінський, 79 (Яруд), Лінкевич, 81 (Перемога)

Матч розпочався досить активно у виконанні обох команд, але відкрили відлік забитих м'ячів саме господарі. Зокрема, на допомогу прийшов кутовий, подачу з якого замкнув Сердюк. Про Родіона захисники Яруда зовсім забули у штрафному.

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Вже за кілька хвилин Пономаренко результативно завершив стрімку атаку лівим флангом. Поставив крапку у забивній 45-хвилинці Перемоги Радченко, шедеврально перекинувши голкіпера маріупольців. На другий тайм команди вийшли менше мотивованими на ворота, але більше – на боротьбу, що у підсумку конвертувалось у вилучення в складі обох колективів.

Перемога завдяки впевненому тріумфу (3:0) набрала 18 залікових балів та піднялась на 6 сходинку групи Б Другої ліги. Яруд, який мав у своєму активі 16 очок, залишився дев'ятим.

Турнірна таблиця Другої ліги

Відео гола Радченка: