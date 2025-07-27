Друга ліга, перший тур

Група Б

Олександрія-2 – Діназ – 1:0

Гол: Гребенюк, 28

Гірник-Спорт – Тростянець – 0:3

Голи: Хуссін, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77

Лівий Берег-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Шевчук, 54

Чемпіонат України офіційно почався – результат стартового матчу Другої ліги

У першому турі нового сезону друга команда Олександрії здобула мінімальну перемогу над Діназом. Господарі забили переможний м'яч ще на 28-й хвилині зусиллями Гребенюка, надалі рахунок гри не змінювався. Тростянець на виїзді розгромив Гірник-Спорт. Команда із Сумської області забила перший м'яч на 33-й хвилині гри, а після перерви Таранушич та Чеглов закріпили перевагу Тростянця.

В завершальному матчі дня зустрічалися другі команди Лівого Берега та Колоса. Ковалівці, які стали срібними призерами минулого сезону Другої ліги, здобули мінімальну перемогу 1:0. Переможний м'яч було забито на 54-й хвилині після грубої помилки воротаря Лівого Берега, який не впорався з ударом у ближній кут.