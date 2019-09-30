Друга ліга: Оболонь-2 вдев'ятьох поступилась Діназу, Ужгород переграв Буковину

В рамках 12-го туру Другої Ліги Чорноморець-2 в більшості не зміг переграти Гірник, Ужгород втримав перемогу над Буковиною.

Друга ліга 2019/20, 12-й тур

Чорноморець-2 – Гірник – 0:0

Вилучення: Коцюмака, 90+4

Оболонь-2 – Діназ – 1:2

Голи: Степаненко, 46, (пен.) – Бовтрук, 64, Терещенко, 90+2

Вилучення: Ткач, 43, Покойовий, 64

Ужгород – Буковина – 1:0

Гол: Пуканич, 40

Діназ в більшості вирвав вольову перемогу над Оболонь-2. Рахунок відкрили кияни, Степаненко реалізував пенальті. Однак вилучення Ткача та Покойового серйозно вплинули на гру. Бовтрук зрівняв рахунок після другого вилучення, а Терещенко в компенсований час приніс перемогу. В інших матчах Пуканич приніс перемогу Ужгороду, а Гірник втримав нічийний рахунок у матчі з Чорноморцем-2 попри вилучення.

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Таким чином, Діназ та Ужгород посідають 6 та 7 місця відповідно, маючи в активі 15 та 12 очок відповідно в групі А. Гірник з 19 пунктами лишився на 4 позиції з 19 пунктами, а Чорноморець 2 з 7 заліковими балами лишився на 9 місці.