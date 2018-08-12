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Друга ліга: Нива Вінниця обіграла Полісся

20:23 193 Читать на русском
Друга ліга: Нива Вінниця обіграла Полісся
Друга ліга: Нива Вінниця обіграла Полісся

Закінчився матч 4 туру Другої ліги між вінницькою Нивою та житомирським Поліссям. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

У 4 турі Другої ліги житомирське Полісся приймало вінницьку Ниву.

Гості володіли ініціативою та відкрили рахунок ще в першому таймі.

По перерві їм вдалося подвоїти перевагу та здобути перемогу.

Полісся має в активі 6 очок та перебуває на 8 місці групи А, Нива Вінниця з такою ж кількістю залікових балів займає 6 сходинку у таблиці.

Друга ліга, група А, 4 тур

Полісся – Нива В – 0:2

Голи: Шестаков, 36, Федосов, 66

Друга ліга4 турПолісся (Житомир)

Полісся - Нива Вінниця: Неділя 12 серпня 2018

Полісся
Матч завершено
0 : 2
Нива Вінниця
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Теги
Друга ліга Нива Вінниця Нива Вінниця Полісся Полісся Полісся - Нива Вінниця
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