Друга ліга: Нива Вінниця обіграла Полісся

Закінчився матч 4 туру Другої ліги між вінницькою Нивою та житомирським Поліссям. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

У 4 турі Другої ліги житомирське Полісся приймало вінницьку Ниву.

Гості володіли ініціативою та відкрили рахунок ще в першому таймі.

По перерві їм вдалося подвоїти перевагу та здобути перемогу.

Полісся має в активі 6 очок та перебуває на 8 місці групи А, Нива Вінниця з такою ж кількістю залікових балів займає 6 сходинку у таблиці.

Друга ліга, група А, 4 тур

Полісся – Нива В – 0:2

Голи: Шестаков, 36, Федосов, 66