Друга ліга 2021/22, 8-й тур

Нива В – АФСК Київ – 4:0

Голи: Загорулько, 18, 44, (пен.), 54, Георгієв, 54

Епіцентр – Рубікон – 1:0

Гол: Івашко, 45

Карпати Галич – Діназ – 0:1

Гол: Апанчук, 26

Вікторія – МФК Металург – 0:1

Гол: Загальський, 13

Полтава – Вовчанськ – 2:2

Голи: Стрельцов, 24, Бужин, 87 – Да Сілва Рамос, 2, Гладковський, 77

Суми – Балкани – 1:2

Голи: Мороз, 90+4 – Прийомов, 46, 52

Таврія-Сімферополь – Тростянець – 0:2

Голи: Сліпухін, 14, Гайван, 62

Вилучення: Кривич, 60 (Таврія-Сімферополь)

Яруд – Миколаїв – 2:2

Голи: Сандрак-Вінницький, 8, Літюк, 70 – Сурженко, 18, Нечипоренко, 74

Буковина – Карпати Львів – 1:2

Голи: Орнат, 88 – Приймак, 36, Чачуа, 78

Скорук – Реал-Фарма – 4:0

Голи: Жуков, 2, Малиш, 30, Веремєєв, 48, Боженар, 52

Кристал – Енергія – 1:2

Голи: Гогітідзе, 17 – Бондар, 32, Бородай, 48

Лівий берег – Дніпро Черкаси – 3:1

Голи: Акименко, 22, Старгородський, 25, Курко, 61 – Онищенко, 50

Нереалізований пенальті: Запорожан, 35 (Лівий берег)

ЛНЗ – Чернігів – 1:0

Гол: Норенков, 44

Вінницька Нива не залишила шансів АФСК Київ, оформивши розгром ще у першому таймі. Загорулько оформив дубль до перерви, а Георгієв відзначився голом на 30 хвилині. На початку другого тайму Загорулько забив втретє, поставивши крапку в зустрічі. МФК Металург мінімально обіграв Вікторію, закріпившись серед лідерів групи Б, а Діназ мінімально здолав Карпати Галич.

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Миколаїв несподівано втратив очки у матчі з Ярудом. "Коравели" двічі відігравались впродовж зустрічі, а фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 2:2. Полтава та Вовчанськ зіграли з аналогічним рахунком – полтавці врятувались від поразки на 87 хвилині.

Лівий берег та ЛНЗ закріпились у статусі лідерів групи А, здобувши синхронні перемоги. Лівий берег впевнено переграв Дніпро Черкаси, забивши 2 м'ячі ще до перерви, а у другій половині команди обмінялись голами. ЛНЗ мінімально обіграв Чернігів завдяки єдиному голу Норенкова. Скорук же не помітив Реал Фарму та піднявся на друге місце групи Б. Жуков та Малиш до перерви вивели господарів вперед, Веремєєв та Боженар на початку другого тайму поставив крапку в зустрічі.

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