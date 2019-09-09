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Друга ліга: Нива Т на останніх секундах дотиснула Чайку, Миколаїв-2 так само переграв Енергію

20:04 233 Читать на русском
Друга ліга: Нива Т на останніх секундах дотиснула Чайку, Миколаїв-2 так само переграв Енергію
Друга ліга / ФК Нива Т

Тернопільська Нива на своєму полі у компенсований арбітром час переграла Чайку, тоді як Миколаїв-2 так само мінімально обіграв Енергію.

Друга ліга, 8 тур

Нива Т – Чайка – 1:0

Гол: Кисленко, 90+2

Миколаїв-2 – Енергія – 1:0

Гол: Зарічнюк, 90+2

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У 8 турі групи А тернопільська Нива приймала вдома Чайку з Петропавлівської Борщагівки. Поєдинок повільно котився до нічиєї, поки у компенсований арбітром час Кисленко не забив переможний м'яч.

У підсумку, Нива Т набрала 19 очок і лідирує в турнірній таблиці, Чайка на 9 позиції з 5 пунктами.

У групі Б Миколаїв-2 за абсолютно аналогічним сценарієм обіграв Енергію. Героєм став Зарічнюк. "Корабели" наразі мають 12 очок і перебувають на 6 позиції, тоді як команда з Нової Каховки посідає сходинку вище з 14 пунктами.

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Теги
Миколаїв-2 Миколаїв-2 Енергія Нова Каховка Енергія Нова Каховка Нива Тернопіль Нива Тернопіль Чайка Чайка Друга ліга
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