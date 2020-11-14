Друга ліга, 11-й тур

Нива Вінниця – Рубікон – 2:1

Голи: Костюк, 54, Громок, 73 – Шутенко, 38

Вилучення: Зарічнюк, 57 (Р)

Енергія – Реал Фарма – 3:0

Голи: Солдатов, 61, Доля, 65 (пен), Колесніков, 73 (АГ)

5-й тур

Оболонь-2 – Чернігів – 0:0

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Вінницька Нива зуміла вибороти перемогу у напруженому домашньому матчі з Рубіконом. Під завісу першої 45-хвилинки відзначились гості, проте одразу ж по перерві господарі відповіли влучним ударом. На 57 хвилині Рубікон залишився у меншості, а Нива скористалась чисельною перевагою та тріумфувала. Сенсаційна перемога 2:1 виводить Ниву на 12 сходинку, посуваючи Карпати на останнє місце. Рубікон йде восьмим.

Енергія та Реал Фарма видали безгольовий перший тайм. У другій 45-хвилинці була справжня феєрія у виконанні Енергії. Два забиті м'ячі та автогол дарують три очки гостям та виводять їх на 7 позицію. Реал Фарма залишається десятою у групі Б.

У перенесеному матчі 5-го туру Чернігів не зумів здолати Оболонь-2 на виїзді. У разі перемоги саме гості могли обійти суперника з Києва у турнірній таблиці. Проте цього не сталось – команди видали безгольовий матч, а тому фінальний свисток зафіксував суху нічию. Оболонь-2 йде десятою у групі А, Чернігів розташувався на одну сходинку вище.

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