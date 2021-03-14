У перенесеній зустрічі 12-го туру Нікополь здолав Енергію. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 12-й тур

Нікополь – Енергія – 3:0

Голи: Жуков, 18, Баєр, 22, Білоус, 62

Ще в листопаді протистояння обох команд перенесли через коронавірус у складі нікопольців. 14 березня зустріч все ж відбулась: Нікополь з однойменного міста Дніпропетровської області приймав клуб із Нової Каховки.

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Гості були "приємно" вражені, адже вже до середини першої 45-хвилинки програвали у два м'ячі: Жуков та Баєр по черзі вразили ворота Енергії. Ефектну крапку в поєдинку поставив Білоус, який прорвався лівим флангом та з гострого кута прошив кіпера.

Перемога підняла Нікополь з 11 на 10 місце – у команди 8 залікових балів. Енергія, яка має у своєму активі 14 пунктів, залишилась на 7 сходинці групи Б Другої ліги.

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