Друга ліга, 8-й тур

Чайка – Мункач – 3:4

Голи: Тименко, 6, Василенко, 22, Потопальський, 26 – Гірний, 46, 53, Стень, 58, Галас, 73

Перемога – Нікополь – 4:0

Голи: Кіча, 11, Валєєв, 40, Фхакадзе, 74, Донгаузер, 87

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Чайка трьома голами у першому таймі, здавалось, зняла усі питання щодо переможця поєдинку проти Мнукача. Проте, схоже, тренер закарпатців знайшов потрібні слова для своїх підопічних під час перерви, адже у другому таймі на полі домінували саме гості. Футболісти Мункача змогли не лише зрівняти рахунок, а і вирвати три очки, які дозволили їм піднятись на 7-му сходинку турнірної таблиці групи А. Чайка – 8-ма.

В іншому поєдинку туру Перемога не помітила Нікополь. Господарі відзначились 4-ма голами без відповіді та увірвались у трійку лідерів групи Б.

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