Друга ліга, 3-й тур

Мункач – Карпати Львів – 2:2

Голи: Стень, 32, 53 – Бей, 19, Дуда, 74

Нереалізований пенальті: Стень, 88

Чайка – Нива Вінниця – 2:2

Голи: Сичевський, 24, Лига, 47 – Георгієв, 37, Кучер, 72

Яруд – Перемога – 1:2

Голи: Тищенко, 17 – Кіча, 37, 86

Миколаїв – Таврія-Сімферополь – 2:2

Голи: Кравченко, 72, Студенко, 90+4 – Гура, 54, Ковальов, 62

Галицькі Карпати завітали на Закарпаття, де провели результативний матч з Мункачем. "Левів" вперед вивів Бей, але перевага у рахунку не була тривалою, адже незабаром Стень відповів дублем. Все ж, Карпатам вдалось вирвати бодай очко – фінальну крапку у зустрічі встановив Деда. Щоправда, це міг зробити той самий Стень, якби реалізував пенальті на останніх хвилинах. Зрештою, обидві команди залишились на вершині групи А, маючи в активі по 7 очок.

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Не менш ефектний за кількістю голів матч видали Чайка та вінницька Нива – обидва колективи забивали по м'ячу в кожному з таймів. А от Перемога здобула у матчі з Ярудом результат, який відповідає її назві. Вирішальним став дубль Кічі, яким він відзначився після пропущеного гола від Тищенка.

Миколаїв разом з Таврією-Сімферополь закривали ігровий день. Перший м'яч у зустрічі до свого активу записав Гура, реалізувавши вихід віч-на-віч після чудового пасу з глибини. Подвоїв перевагу херсонців Ковальов шедевральним ударом здалеку. Але опісля Миколаїв перевернув гру з ніг на голову, забивши двічі. Чергові ефектні 2:2 на табло.

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