Друга ліга, перший тур

Мункач – Чернігів – 1:0

Гол: Гірний, 20

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Закарпатський клуб здобув історичну для себе перемогу після перекваліфікації з аматорів.

Мункач забив швидкий м'яч і намагався втримати переможний рахунок. Гості з Чернігова більше контролювали м'яч, але не змогли вирвати бодай нічию через надійну гру голкіпера закарпатців.

У наступному турі Мункач завітає в гості до Буковини, а Чернігів зустрінеться з Рубіконом.

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