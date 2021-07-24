Друга ліга: Мункач дебютував у турнірі з перемоги над Черніговом
22:18 - Читать на русском
Розпочався новий сезон Другої ліги матчем Мункач – Чернігів. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.
завершено
Друга ліга, перший тур
Мункач – Чернігів – 1:0
Гол: Гірний, 20
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Закарпатський клуб здобув історичну для себе перемогу після перекваліфікації з аматорів.
Мункач забив швидкий м'яч і намагався втримати переможний рахунок. Гості з Чернігова більше контролювали м'яч, але не змогли вирвати бодай нічию через надійну гру голкіпера закарпатців.
У наступному турі Мункач завітає в гості до Буковини, а Чернігів зустрінеться з Рубіконом.
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