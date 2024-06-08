ПФЛ розглядає два варіанти проведення змагань Другої ліги у сезоні 2024/25, повідомляє "ТаТоТаке".

Перша та Друга ліги визначилася із датою початку нового сезону – відомо, коли стартує Кубок України

Перший варіант – 24 команди буде розподілено на дві групи по 12 колективів, які зіграють у два кола. Після закінчення цього етапу переможці кожної з груп зіграють стикові матчі між собою. Переможець цієї пари виходить у Першу лігу, а команда, яка програє, зіграє стикові матчі з 15-ю командою Першої ліги.

Команди, які посядуть 2-ге місце за підсумками першого етапу, зіграють між собою стикові матчі, переможець яких зіграє плей-офф з 14-ю командою Першої ліги за право зіграти у другому за силою дивізіоні .

Другий варіант – клуби діляться на три групи по 8 команд та грають у три кола. Переможці груп та найкраща друга команда сформують півфінальні пари, після чого у кубковому форматі буде визначено переможця ліги. Схема виходу команд у Першу лігу буде ідентична першому варіанту – переможець Другої ліги виходить напряму, а 2-га та 3-тя команди зіграють перехідні матчі з 15-ю та 14-ю командами Першої ліги відповідно.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 у Другій лізі стартували 15 команд, однак до фінішу прийшли лише 13 колективів (ВАСТ та МФК Металург-2 знялись з турніру). Золоті медалі третього за силою дивізіону і, як наслідок, путівку у Першу лігу здобула Дружба

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