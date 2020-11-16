"Нещодавно відбулися вибори до місцевих органів влади. Сподіваємося, що підтримка з боку міста і області продовжиться. Якщо нам відмовлять у фінансуванні, будемо змушені проект Нива закрити. Спонсори? Ми їх шукаємо, звертаємося. Але, на жаль, у вінницького бізнесу поки чомусь немає зацікавленості у фінансуванні Ниви.

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У 2020 році бюджет ФК Нива склав 2,5 мільйони гривень. У той же час бюджети наших суперників досягають 8-10 мільйонів гривень. Сьогодні ми не маємо можливості запросити кваліфікованих футболістів з інших міст, адже треба платити за їхнє проживання, харчування тощо. Тому Нива займається підвищенням рівня майстерності місцевих вихованців. Для цього потрібен час і терпіння.

З минулого року ми змінили вектор розвитку клубу в плані більш активного залучення вихованців місцевого футболу. Для цього була створена Ниви U-19, яка грає в чемпіонаті України серед однолітків", – цитує Куницю офіційний сайт клубу.

Після 10-ти турів Другої ліги Нива посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці групи А.

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