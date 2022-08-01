Третій за силою дивізіон чемпіонату України отримав ще одного претендента на участь у новому сезоні.

Звягель з Житомирської області претендує на участь у новому сезоні Другої ліги, інформує Sportarena.

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Клуб з Новоград-Волинського був учасником аматорського чемпіонату України в минулій кампанії, що є одним із головних пунктів для отримання професіонального статусу та участі у змаганнях під егідою ПФЛ. Також взяти участь у Другій лізі планує одеська Реал-Фарма.

Раніше повідомлялось, що дебют на професіональному рівні може очікувати ще двох представників першості ААФУ. Йдеться про Ниву з Бузової (Київщина) та ФК ВАСТ з Mиколаєва.

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