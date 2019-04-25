Друга ліга: Минай програв Ниві В, Верес здолав Ниву Т та інші матчі

Відбулись поєдинки 22 туру Другої ліги чемпіонату України у групі А та Б.

Чемпіонат України, Друга ліга, група А, 22 тур

Полісся – Черкащина Академія – 0:4

Голи: Бойко, 21, Тимофієнко, 24, Медведь, 47, Тарасенко, 86

Минай – Нива В – 0:1

Гол: Браславський, 35

Чайка – Калуш – 2:1

Голи: Шевчук, 83, Сукченко, 89 – Кохман, 33

Перша ліга: Волинь на останніх хвилинах перемогла Інгулець та піднялась на 4 місце, Балкани здолали Суми

Чемпіонат України, Друга ліга, група Б, 22 тур

Енергія – Таврія-Сімферополь – 0:0

Кремінь – Металург – 2:0

Голи: Ентін, 2, Сафонов, 17

Реал-Фарма – Мир – 1:4

Голи: Хорбовський 36, (пен) – Тищенко, 32 (пен), Доценко, 50, 74, Бойко, 51

Кристал – Гірник – 0:3

Голи: Кателін, 32, 58, Бука, 82

Нікополь – Миколаїв-2 – 2:1

Голи: Твердоух, 25, Омельченко – Вітенко, 64

Вилучення: Барський, 89 (Миколаїв-2)

Нива Т – Верес – 1:2

Голи: Литовченко, 36 – Шестаков, 50, Орловський, 55

Відбулись поєдинки 22 туру Другої ліги чемпіонату України у групі А та Б. Перемоги здобули: Верес, Нікополь, Гірник, Мир, Кремінь, Чайка, Нива В, Черкащина-Академія, Енергія та Тавіря-Сімферополь сильнішого не виявили.

Турнірні таблиці групи А та Б Другої ліги після 22 туру виглядають наступним чином: