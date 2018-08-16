Друга ліга: Миколаїв-2 та Таврія сильнішого не виявили

Миколаїв-2 вдома приймав Сімферопольську Таврію в матчі 5 туру Другої ліги.

У матчі групи Б Другої ліги зустрілись Миколаїв-2 та сімферопольська Таврія, які відкрили програму 5 туру.

Сімферопольці мали шанс обійти Гірник та Кремінь і вийти на 1 сходинку в турнірній таблиці, але не змогли обіграти резервну команду "корабелів". Як наслідок, нічия 0:0.

Таврія після 5 турів має 7 очок і знаходиться на 3 сходинці в турнірній таблиці, тоді як Миколаїв-2 посідає 7 сходинку з 5 очками.

Україна. Друга ліга. Група Б, 5 тур

Миколаїв-2 – Таврія – 0:0