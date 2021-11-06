Завершились суботні поєдинки у рамках 17-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Друга ліга 2021/22, 17-й тур

Дніпро Черкаси – Діназ – 1:2

Голи: Банасевич, 58, (аг) – Волошин, 5, Чепурненко, 64

Балкани – Скорук – 0:0

Енергія – Таврія-Сімферополь – 0:2

Голи: Барладим, 9, Бойко, 65

Любомир – Нива В – 1:2

Голи: Надірадзе, 10 – Сербул, 33, Загорулько, 73, (пен.)

Вилучення: Надірадзе, 64 (Любомир)

Миколаїв – Реал Фарма – 1:1

Голи: Голубка, 90+5, (пен.) – Абузраа, 65, (пен.)

Нікополь – МФК Металург – 0:6

Голи: Крапивний, 25, Могильний, 32, Басов, 33, Сидоров, 57, Коваленко, 70, Шалфєєв, 88

Яруд – Суми – 3:2

Голи: Літюк, 26, (пен.), 38, 47 – Піліпенко, 11, 90+2

Діназ зумів переграти черкаський Дніпро. Волошин ще на 5 хвилині вивів гостей вперед, проте Банасевич по перерві зрізав м'яч у власні ворота.Чепурненко досить швидко знову вивів Діназ вперед, і, як виявилось, забив переможний гол.

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Любомир ніяк не може здобути перемогу в сезоні – вінницька Нива змогла здобути переможний результат. Команди обмінялись голами Надірадзе та Сербула у першому таймі, а по перерві Любомир залишився у меншості через вилучення Надірадзе. Через 9 хвилин Нива вирвала перемогу – Загорулько реалізував пенальті.

МФК Металург не залишив каменя на камені від Нікополя, який вдруге поспіль розгромно програв. Цього разу команда пропустила 6 м'ячів: Крапивний, Могильний та Басов ще до перерви оформили комфортну перевагу, а Сидоров, Коваленко та Шалфєєв добили суперника.

Яруд у результативному поєдинку перестріляв Суми. Головними дійовими особами стали Літюк та Піліпенко. Перший оформив хет-трик, а другий відповів дублем, тож саме Яруд став переможцем у зустрічі.

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