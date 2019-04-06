Друга ліга: МФК Металург в меншості обіграв Кристал, Полісся переграло Ниву Т

Кристал в меншості поступився МФК Металург, Кремінь мінімально обіграв Мир в рамках 18-го туру Другої Ліги.

Україна. Друга ліга, 18-й тур

Буковина – Минай – 0:0

Гірник – Нікополь – 2:0

Голи: Кателін, 4, Яровой, 51

Нива В – Чайка – 1:0

Гол: Малєй, 90

Енергія – Миколаїв-2 – 2:0

Голи: Росляков, 49, Бочак, 62

Вилучення: Порох, 66

Верес – Черкащина-Академія – 0:1

Гол: Медведь, 65

МФК Металург – Кристал – 2:0

Голи: Яровенко, 22, 39

Вилучення: Сачко, 75

Поділля – Калуш – 2:1

Голи: Музичук, 44, 69 – Кисленко, 3

Полісся – Нива Т – 2:0

Голи: Захаревич, 6, Шаврін, 71

Мир – Кремінь – 0:1

Гол: Черній, 14

Завершились матчі 18-го туру Другої ліги України. Лідер групи А Минай не зміг обіграти аутсайдера Буковину, так і не зумівши відзначитись голами. Гірник впевнено обіграв Нікополь, який продовжив свою серію з поразок. Кремінь скористався осічкою Кристала і збільшив відрив завдяки перемозі над Миром, а Полісся очолило групу А завдяки перемозі над Нивою Т.