Друга ліга: МФК Металург в меншості обіграв Кристал, Полісся переграло Ниву Т

Кристал в меншості поступився МФК Металург, Кремінь мінімально обіграв Мир в рамках 18-го туру Другої Ліги.
Україна. Друга ліга, 18-й тур
Буковина – Минай – 0:0
Гірник – Нікополь – 2:0
Голи: Кателін, 4, Яровой, 51
Нива В – Чайка – 1:0
Гол: Малєй, 90
Енергія – Миколаїв-2 – 2:0
Голи: Росляков, 49, Бочак, 62
Вилучення: Порох, 66
Верес – Черкащина-Академія – 0:1
Гол: Медведь, 65
МФК Металург – Кристал – 2:0
Голи: Яровенко, 22, 39
Вилучення: Сачко, 75
Поділля – Калуш – 2:1
Голи: Музичук, 44, 69 – Кисленко, 3
Полісся – Нива Т – 2:0
Голи: Захаревич, 6, Шаврін, 71
Мир – Кремінь – 0:1
Гол: Черній, 14
Завершились матчі 18-го туру Другої ліги України. Лідер групи А Минай не зміг обіграти аутсайдера Буковину, так і не зумівши відзначитись голами. Гірник впевнено обіграв Нікополь, який продовжив свою серію з поразок. Кремінь скористався осічкою Кристала і збільшив відрив завдяки перемозі над Миром, а Полісся очолило групу А завдяки перемозі над Нивою Т.