Друга ліга: Метал знову розтрощив суперника, Кривбас, Балкани та Ужгород закріпили успішний день господарів
Результати 2 туру Другої ліги виявили тенденцію повної домінації господарів над гостями.
Друга ліга, 2 тур
Балкани – Миколаїв-2 – 4:0
Голи: Пархоменко, 13, 30, Мочевінський, 16, Платунов, 33
Кривбас – Нікополь – 6:1
Голи: Григорик, 22, 26 (пен.), 44, Берко, 33, Бука, 60, Черній 81 – Заїменко, 73 (аг)
Метал – Реал Фарма – 6:0
Голи: Фомін, 19, 49, Нехтій, 52, 54, Рязанцев, 78, Давидов, 90
Ужгород – Діназ – 2:1
Голи: Пуканич, 4, 72 – Марченко, 89 (пен.)
Балканам вистачило одного тайму, щоб зрівняти із землею дубль Миколаєва. Кривбас у матчі проти Нікополя був не менш переконливим – 5:1. Головним героєм зустрічі став 32-річний захисник криворіжців Андрій Григорик, який оформив хет-трик.
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Метал стартував на професіональному рівні з двох розгромних перемог – після черкаського Дніпра приниження зазнала Реал Фарма. Руслан Фомін знову домінував над суперниками, а Владислав Нехтій намагався не відставати від досвідченого партнера.
Успішний день господарів закріпив Ужгород, який здолав Діназ. Дублем про себе нагадав ще один ветеран – 37-річний екс-хавбек Шахтаря, Іллічівця та Ворскли Адріан Пуканич.
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