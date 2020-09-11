Друга ліга, 2 тур

Балкани – Миколаїв-2 – 4:0

Голи: Пархоменко, 13, 30, Мочевінський, 16, Платунов, 33

Кривбас – Нікополь – 6:1

Голи: Григорик, 22, 26 (пен.), 44, Берко, 33, Бука, 60, Черній 81 – Заїменко, 73 (аг)

Метал – Реал Фарма – 6:0

Голи: Фомін, 19, 49, Нехтій, 52, 54, Рязанцев, 78, Давидов, 90

Ужгород – Діназ – 2:1

Голи: Пуканич, 4, 72 – Марченко, 89 (пен.)

Балканам вистачило одного тайму, щоб зрівняти із землею дубль Миколаєва. Кривбас у матчі проти Нікополя був не менш переконливим – 5:1. Головним героєм зустрічі став 32-річний захисник криворіжців Андрій Григорик, який оформив хет-трик.

Кучер та його асистент підхопили коронавірус – поєдинок Метала проти Реал Фарми все ж відбудеться

Метал стартував на професіональному рівні з двох розгромних перемог – після черкаського Дніпра приниження зазнала Реал Фарма. Руслан Фомін знову домінував над суперниками, а Владислав Нехтій намагався не відставати від досвідченого партнера.

Успішний день господарів закріпив Ужгород, який здолав Діназ. Дублем про себе нагадав ще один ветеран – 37-річний екс-хавбек Шахтаря, Іллічівця та Ворскли Адріан Пуканич.

Українська футбольна література та її проблеми – пекельні умови перекладачів і мізерний інтерес до авторських книг