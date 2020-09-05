Друга ліга, перший тур

Нікополь – МФК Металург – 0:3

Голи: Сарапій, 29, 90+2, Могильний, 85

Реал Фарма – Кривбас – 0:1

Гол: П'ятов, 38

Дніпро Черкаси – ФК Метал – 0:4

Голи: Фомін, 28, 63, Нехтій, 68, Ярош, 88

Зеленський затримав поєдинок Кубка України – кортеж президента запізнився на дебютний матч Кривбаса

Нікополь у рідних стінах не мав жодних аргументів проти суперника, який минулий сезон провів у Першій лізі. Запоріжці відвантажили господарю три м'ячі без відповіді.

Після свого скандального повернення на футбольну карту України Кривбас поступився у Кубку України, але зумів реабілітуватись у дебютному матчі Другої ліги. Улюблений клуб президента України мінімально обіграв Реал Фарму.

Новоспечений ФК Метал фєрично розпочав свій шлях у третьому за за силою дивізіоні, декласувавши черкаський Дніпро. Героєм матчу став зірковий форвард харків'ян Руслан Фомін, який відзначився дублем, ще по голу реалізували Нехтій та Ярош. Дніпро не спромігся навіть на гол престижу.

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