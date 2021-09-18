Друга ліга 2021/22, 9-й тур

Діназ – Нива В – 2:0

Голи: Банасевич, 2, Малєй, 75

Балкани – Перемога – 0:1

Гол: Валєєв, 27

Вовчанськ – Яруд – 1:1

Голи: Да Сілва Рамос, 32 – Літюк, 84

Енергія – Скорук – 0:0

Нікополь – Полтава – 1:1

Голи: Рубчинський, 61, (пен.) – Даниленко, 58

Нереалізований пенальті: Стрельцов, 63 (Полтава)

Реал Фарма – Таврія-Сімферополь – 0:3

Голи: Ковальов, 41, Білокінь, 86, Доля, 89

Тростянець – Вікторія – 0:1

Гол: Ульянов, 78

Чернігів – Буковина – 0:0

Вилучення: Лазаренко, 89 (Чернігів)

Карпати Львів – Карпати Галич – 4:0

Голи: Ткачук, 13, Гуменюк, 14, 52, Вичіжанін, 39, (аг.)

Діназ впевнено здолав вінницьку Ниву завдяки голам Банасевича та Малєя в кожному з таймів, що дозволило втриматись на третій сходинці групи А. Відзначимо також мінімальну звитягу Перемоги в поєдинку з Балканами – єдиний гол Валєєва дозволив піднятись на другій сходинці групи Б. А Таврія-Сімферополь на виїзді розгромила Реал Фарму після того, як звільнила Пучкова з посади наставника.

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Центральний матч туру відбувся у Львові – місцеві Карпати приймали Карпати Галич. Львів'яни знищили свого суперника – вже на 14 хвилині рахунок був 2:0 завдяки голам Ткачука та Гуменюка. До перерви Вичіжанін забив у власні ворота, а Гуменюк у другій половині поставив крапку в зустрічі – 4:0.

Таким чином, львівські Карпати піднялись на 4 місце групи А, набравши 18 очок, тоді як клуб з Галича з 13 пунктами залишився восьмим. Лідером же залишається Лівий берег, який зіграв лише у 8 турах.

Турнірна таблиця Другої ліги сезону 2021/22