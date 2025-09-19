Відбулись два матчі в рамках дев'ятого туру Другої ліги України. Звіт та результати ігор – у цій новині на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 9-й тур

Група A

Нива Вінниця – Лісне – 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Група B

Локомотив – Чорноморець-2 – 2:0

Голи: Савчук, 50, Мельниченко, 90

Друга ліга: Діназ під керівництвом Головка програв шостий матч поспіль

В групі A Нива Вінниця сенсаційно здолала Лісне з рахунком 1:0. Підопічні Олександра Рябоконя попри зірковий склад не змогли забити господарям зустрічі й зазнали першої поразки в сезоні. Денис Гармаш мав кілька нагод наприкінці зустрічі, а Сергію Рибалці не вистачило влучності під час виконання стандарту. Вже коли здавалося, що гра завершиться нульовою нічиєю, Нива вибігла в контратаку, і Артур Петленко забив переможний м'яч на 90+5-й хвилині.

Таким чином Лісне залишилось на другому місці в групі A. Вінницька Нива натомість посідає сьоме місце.

А ось київський Локомотив, який став сенсацією Кубка України, вибивши Колос, продовжує свої успішні виступи в Другій лізі. "Залізничники" перемогли Чорноморець-2 з рахунком 2:0 і наздогнали лідерів групи B. Голами відзначилися герой кубкового матчу Олександр Савчук та Іван Мельниченко.

У Тростянця та Колоса-2 також по 16 очок, але є гра в запасі. Дубль Чорноморця з шістьма очками опинився на восьмому місці в групі після цієї поразки.

