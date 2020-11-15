Друга ліга, 11-й тур

Діназ – Волинь-2 – 3:0

Голи: Брижчук, 5, 56, Чепурненко, 90

Поділля – Карпати Галич – 2:0

Голи: Каверін, 24, Костенко, 63

Вилучення: Сич, 17 (Карпати Галич)

Кривбас – Метал – 0:0

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Діназ розгромив Волинь-2 у домашніх стінах з рахунком 3:0. Перший гол був забитий одразу в дебюті зустрічі, а ще два – по перерві. Діназ очолив турнірну таблицю групи А з 22 очками, Волинь-2 йде одинадцятою.

Поділля на рідному стадіоні здолало принципового опонента – Карпат з Галича. Саме для гостей матч розпочався невдало, адже Сич отримав другу жовту вже на 17 хвилині та покинув поле. Ще до перерви Поділля конвертувало кількісну перевагу у забитий м'яч, а в другій 45-хвилинці відзначилось знову. Поділля виходить на друге місце групи А з 22 очками, поступаючись вищезгаданому Діназу через гіршу різницю забитих і пропущених. Галицькі Карпати йдуть четвертими.

Центральним протистоянням недільного ігрового дня був матч між Металом та оновленим Кривбасом. Перший тайм пройшов у боротьбі, а по перерві команди активізувались та намагались зачепитись за 3 очки, по черзі обмінюючись гострими моментами. Але фінальний свисток зафіксував суху нічию. Метал продовжує очолювати групу Б з 29 очками, Кривбас йде другим, відстаючи на 11 пунктів.

Турнірна таблиця Другої ліги