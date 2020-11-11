Друга ліга, 6-й тур

Кривбас – Яруд – 5:1

Голи: Мішуренко, 29, 66, Черній, 38 (пен), Дедяєв, 45, Берко, 75 – Литовченко, 22

Чернігів – Діназ – 1:2

Голи: Борщ, 12 (пен) – Апанчук, 10, Кірієнко, 62

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Кривбас на своєму полі не залишив і сліду від Яруда, хоча починалось все позитивно для гостей. Литовченко вибіг у контратаку, самотужки пройшов кількох захисників та пробив у дальній кут майже без шансів для кіпера. Цей гол дуже розлютив господарів і вони помчали відігруватись. Активний пресинг та хороша реалізація посприяли трьом забитим м'ячам у першому таймі. Друга 45-хвилинка була за Кривбасом. Ще два голи принесли криворіжцям впевнену перемогу з рахунком 5:1 – клуб розташувався на другій сходинці групи Б, Яруд продовжує перебувати над зоною вильоту.

Чернігів мінімально поступився Діназу – цей поєдинок був менш феєричним. Гості впевнено розпочали, забивши вже на 10 хвилині, але Чернігів відповів голом з пенальті. Борщ взявся пробивати 11-метровий – голкіпер парирував, але пропустив після добивання. Інтрига в матчі знову ожила, а вирішальний м'яч забив Кірієнко на 62 хвилині, здобувши для Діназа важливу перемогу. Команда з Вишгорода впритул наблизилась до топ-2, а Чернігів йде дев'ятим.

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