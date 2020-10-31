Відбулись суботні матчі 9-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Друга ліга 2020/21, 9-й тур

Діназ – Епіцентр – 1:2

Голи: Бовтрук, 25 – Барбоса, 21, Ничипоренко, 56

Енергія – Черкащина – 2:2

Голи: Доля, 28, 65 – Пічугін, 12, Олійник, 18

МФК Металург – Кривбас – 2:2

Голи: Бєлоусов, 26, Сидоров, 89 – Горват, 32, 43

Нива В – Чернігів – 2:0

Голи: Гемега, 38, Брижчук, 84

Яруд – Дніпро Черкаси – 2:2

Голи: Янаков, 83, Сандрак-Вінницький, 90+1 – Авер'янов, 48, Фхакадзе, 55

Епіцентр відкрив ігровий день матчем із Діназом. Барбоса вивів клуб із Дунаївців вперед у рахунку, однак Бовтрук за 4 хвилини вирівняв положення. Перемогу Епіцентру приніс Ничипоренко на початку другої половини.

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Одразу три поєдинки Другої ліги завершились із результативною нічиєю 2:2. Доля врятував Енергію голами у другій половині від поразки, Яруд на останніх хвилинах вирвав нічию з черкаським Дніпром, а Кривбас втратив перемогу над Металургом перед фінальним свистком.

Вінницька Нива здобула переконливу перемогу над Черніговом. У першій половині Гемега вивів вінничан вперед у рахунку, а Брижчук поставив крапку в матчі.

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